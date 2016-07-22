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    «Зенит» отправился на Суперкубок России без Витселя, но с Кокориным

    Сегодня утром «Зенит» вылетел на матч за Суперкубок России против ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Тренерский штаб сине-бело-голубых вызвал на эту игру 20 футболистов. Стоит отметить, что в составе команды отсутствует полузащитник Аксель Витсель, в услугах которого заинтересованы «Эвертон», «Наполи», «Интер» и «Ювентус».

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Васютин.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Эсекьель Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Артур Юсупов, Жозе Маурисио, Олег Шатов, Алексей Евсеев.

    Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2016 11:01
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 22 июля 2016, 12:53

      Кокорину на лавке посидеть разрешат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 22 июля 2016, 12:14

      "Без Витселя, но с Кокориным", это, как бы, усиление...?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 июля 2016, 12:14

      Кокоша...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 июля 2016, 12:06

      Возвращайтесь без Кокорина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 22 июля 2016, 11:15

      да нет завтра ничего не поймём...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 22 июля 2016, 11:14

      1-0 zenit

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      Danjer 22 июля 2016, 11:12

      Ну вот завтра и посмотрим,что из себя представляет Луческу)

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Marqello 22 июля 2016, 17:21

      Я в хорошем смысле для Зенита,малыш))

      0
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