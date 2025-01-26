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  • Саудовский клуб сделает 10-миллионное предложение по Бабичу: комментарий агента

Саудовский клуб сделает 10-миллионное предложение по Бабичу: комментарий агента

Защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен саудовскому клубу. Он планирует заплатить 10 миллионов евро за игрока и готовит предложение.

Футболисту предлагается контракт на 2,5 года.

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали.

Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – пояснил агент игрока Мануэль Стоянович.

  • У Срджана контракт до 2026 года. Футболист стоит 6 миллионов евро.
  • Игрок в России с 2023 года.
  • «Спартак» борется в РПЛ за чемпионство.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии (7)
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oyabun
1737894845
Надеюсь этого не случится.
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subbotaspartak
1737895410
Там тепло, там яблоки...
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...короче
1737896234
...из под анального плавника Карпа бульки ил взбаламутили. С акулой- агентом на пару булькают(... Пожалуй, всё-таки наверное, агент - не акула, а пиранья)...
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ivany4
1737898190
Вот такая понимаешь загогулина...)) И хочется, и обстоятельства... Вопрос к спортдиру - сумеет ли он в 2 недели найти умного и надежного центрального защитника, за адекватные деньги? А лучше двух.))
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alefreddy
1737898461
все это сейчас потому чтобы поднять зарплату по подписанию контракта-отсюда и предложения.Подпишут и тишина
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FROLL007
1737900124
При цене этого неликвида максимум трёшка в базарный день- фантастическое предложение)))
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