Саудовский клуб сделает 10-миллионное предложение по Бабичу: комментарий агента

Защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен саудовскому клубу. Он планирует заплатить 10 миллионов евро за игрока и готовит предложение.
Футболисту предлагается контракт на 2,5 года.
«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали.
Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – пояснил агент игрока Мануэль Стоянович.
- У Срджана контракт до 2026 года. Футболист стоит 6 миллионов евро.
- Игрок в России с 2023 года.
- «Спартак» борется в РПЛ за чемпионство.