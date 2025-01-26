Саудовский клуб сделает 10-миллионное предложение по Бабичу: комментарий агента

Защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен саудовскому клубу. Он планирует заплатить 10 миллионов евро за игрока и готовит предложение.

Футболисту предлагается контракт на 2,5 года.

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали.

Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают суперконтракт и в этой ситуации многое будет зависеть от «Спартака», – пояснил агент игрока Мануэль Стоянович.