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Мостовой: «Европейцы в шоке от зарплат в РПЛ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о зарплатах в российском футболе.

– У нас главная проблема – «зачем туда, если и здесь неплохо кормят?». В Европе люди, когда узнают, пребывают в шоке от того, сколько у нас зарабатывают. Чего футболистам ехать туда? Там же надо доказывать! Немногие могут так, как Александр Головин, который уехал в молодом возрасте и уже почти семь лет играет во Франции.

– Например, есть Сергей Пиняев, которые юношей ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», а теперь завис в «Локомотиве».

– У нас огромная страна, много талантливых ребят. Пиняев – хороший парень, ему всего 20 лет. Но он у нас один, а там таких 50 человек. Сколько там бразильцев, других латиносов, африканцев… Что тут говорить, если Винисиусу всего 24 года, а ощущение, что он уже несколько чемпионатов мира и Лиг чемпионов выиграл. Мбаппе только 26 лет!

  • Российский футбол отстранен от международного.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Известен один соперник России на 2025 год – Беларусь.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (4)
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ivany4
1737899401
Начал за здравие, а кончил за упокой.)) Что ж они к нам не ломятся, зная о наших зарплатах??))
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БАЗАРА НЕТ
1737902769
Болтун, к нам, особенно в Спартак, едет неликвид
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Интерес
1737903604
А не в шоке от зарплат в "Верблюд-Лиге",никакущей до перехода вашего фронтмена-нарцисса Роналду,продолжающего там пополнять свой "рекордный "счёт...правда ,без титулов? А,я забыл,что это ваш стратегический резерв для продолжения(или окончания"карьеры...
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Spartak_forv@
1737904363
Слава богу мир не без футбольных людей)
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