Мостовой – о Захаряне: «Не считаю его переход в «Сосьедад» ошибкой»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Алавеса» и сборной России Александр Мостовой оценил выступления Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше него.
То, что пока что-то может не получаться – это нормально. Арсен еще очень молод и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», – сказал Мостовой.
- 21-летний Захарян не играл в этом сезоне за «Реал Сосьедад» из-за травмы, но в январе 2 раза попадал в заявку на матчи.
- После перехода в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года он провeл 40 матчей за сансебастьянцев во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.