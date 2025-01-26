Мостовой – о Захаряне: «Не считаю его переход в «Сосьедад» ошибкой»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Алавеса» и сборной России Александр Мостовой оценил выступления Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше него.

То, что пока что-то может не получаться – это нормально. Арсен еще очень молод и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», – сказал Мостовой.