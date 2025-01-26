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  • Ловчев предложил «Спартаку» отнестись к Промесу с пониманием

Ловчев предложил «Спартаку» отнестись к Промесу с пониманием

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможности возвращения в столичный клуб вингера Квинси Промеса.

«Все в момент стали законопослушными и начали говорить, как можно возвращать Промеса в «Спартак» и так далее, будто бы ничего в этой жизни не делали.

Я не знаю, что натворил Квинси, но когда он играл за «Спартак», мы ничего плохого про него не слышали. Он хороший футболист и здесь простой вопрос: «Наберет ли он форму и нужен ли Станковичу?» Только тренер решает нужен ли игрок команде или нет.

«Спартак» должен с пониманием отнестись к Промесу, потому что он долгое время служил верой и правдой клубу, – сказал Ловчев.

  • Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (28)
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TIMOTHY
1737913842
А честь клуба? А Ловчев ? Впрочем о чем это я
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serhio80
1737913889
О) хоть один переобулся)
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subbotaspartak
1737914254
А в депутаты с судимостью за границей можно?
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FROLL007
1737916599
Позор укрывателям, а значит пособникам наркопреступника.
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Тинез Розоп
1737917251
Гена Орлов о Промесе и «Спартаке»: – Часть болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может идти речь? Он же преступник! Гена Орлов передает привет из 19-го года: – Кокорин еще будет играть в «Зените»? Да, я все равно верю. В декабре он должен вернуться. Ему дадут шанс. Так же, как и Мамаеву. Павла тоже кто-то с удовольствием пригласит. Почему нет? Думаю, ребята еще себя проявят. У них будет большая мотивация вернуться в футбол.
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Интерес
1737917449
Понять,простить и спрятать от нидерландского правосудия? С Тарасовки выдачи нет?? А что,арабы его уже отпустили,не опустив???Не надо перепрыгивать через череду будущих событий.
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БАЗАРА НЕТ
1737917941
Как же долго держится бромантан
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BRO_football
1737918258
Все когда-то барыжили наркотой. Понимаем, конечно. Полностью оправдан!
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