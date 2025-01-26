Ловчев предложил «Спартаку» отнестись к Промесу с пониманием

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о возможности возвращения в столичный клуб вингера Квинси Промеса.
«Все в момент стали законопослушными и начали говорить, как можно возвращать Промеса в «Спартак» и так далее, будто бы ничего в этой жизни не делали.
Я не знаю, что натворил Квинси, но когда он играл за «Спартак», мы ничего плохого про него не слышали. Он хороший футболист и здесь простой вопрос: «Наберет ли он форму и нужен ли Станковичу?» Только тренер решает нужен ли игрок команде или нет.
«Спартак» должен с пониманием отнестись к Промесу, потому что он долгое время служил верой и правдой клубу, – сказал Ловчев.
- Сейчас 33-летний Промес играет за «Юнайтед» из Дубая.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.