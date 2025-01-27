Президент «Сьона» разъяснил ситуацию с Миранчуком – россиянина ранее раскритиковал тренер

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о ситуации с Антоном Миранчуком. Российский полузащитник ранее был раскритикован главным тренером Дидье Толо.

– Нет, я не делал никаких заявлений. И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом. Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него.

– То есть разочарования в Антоне нет и в клубе в него верят?

– Я верю, что весной у Миранчука все будет хорошо.