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  • Президент «Сьона» разъяснил ситуацию с Миранчуком – россиянина ранее раскритиковал тренер

Президент «Сьона» разъяснил ситуацию с Миранчуком – россиянина ранее раскритиковал тренер

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о ситуации с Антоном Миранчуком. Российский полузащитник ранее был раскритикован главным тренером Дидье Толо.

– Нет, я не делал никаких заявлений. И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом. Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него.

– То есть разочарования в Антоне нет и в клубе в него верят?

– Я верю, что весной у Миранчука все будет хорошо.

  • Миранчук пропустил часть сезона из-за травмы.
  • На его счету 9 матчей в чемпионате Швейцарии и ни одного результативного действия.

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Источник: Sport24

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1737973641
Жалует царь,да не жалует псарь.Тошнотворная европейская политкорректность.
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Anton01011969
1737976895
Пора в родные пенаты возвращаться!!!
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