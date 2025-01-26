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«Спартак» принял решение по Хлусевичу

«Спартак» не собирается текущей зимой расставаться с защитником Даниилом Хлусевичем, несмотря на интерес от «Динамо». В клубе считают, что игрок очень важен для конкуренции.

При этом для бело-голубых приоритетным вариантом остается защитник «Локомотива» Александр Сильянов.

  • 23-летний Хлусевич провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • 23-летний Сильянов сыграл за «Локомотив» в текущем сезоне в 24 встречах, отметился 1 передачей.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (8)
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БАЗАРА НЕТ
1737910315
Подвесили парня) и как играть если хотели продать
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БАЗАРА НЕТ
1737910339
Стыдно за спалукойлик
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Интерес
1737910448
НЕ прижился.
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Спартачище
1737915080
Это только болотная шваль гнобит русичей в дубле в угоду уголькам Деян решил дать Хлусу еще шанс Посмотри по весне, должен пригодиться
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WE ARE FOR PETER
1737917359
Счас турок завезет вам угольков к угальдону) крах неизбежен
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