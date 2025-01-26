«Спартак» принял решение по Хлусевичу

«Спартак» не собирается текущей зимой расставаться с защитником Даниилом Хлусевичем, несмотря на интерес от «Динамо». В клубе считают, что игрок очень важен для конкуренции.
При этом для бело-голубых приоритетным вариантом остается защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
- 23-летний Хлусевич провел в этом сезоне за «Спартак» 14 матчей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- 23-летний Сильянов сыграл за «Локомотив» в текущем сезоне в 24 встречах, отметился 1 передачей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.