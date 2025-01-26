«Спартак» принял решение по Хлусевичу

«Спартак» не собирается текущей зимой расставаться с защитником Даниилом Хлусевичем, несмотря на интерес от «Динамо». В клубе считают, что игрок очень важен для конкуренции.

При этом для бело-голубых приоритетным вариантом остается защитник «Локомотива» Александр Сильянов.