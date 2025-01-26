Артур официально присоединился к «Ботафого»

Полузащитник Артур подписал контракт с «Ботафого» до конца декабря 2029 года. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 24 января, а сегодня приступил к тренировкам в бразильской команде.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» получит за переход Артура 10 миллионов евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи футболиста.

Бразилец провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.

Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.

Артур забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.