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Артур официально присоединился к «Ботафого»

Полузащитник Артур подписал контракт с «Ботафого» до конца декабря 2029 года. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 24 января, а сегодня приступил к тренировкам в бразильской команде.

  • По данным журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» получит за переход Артура 10 миллионов евро и 20% от суммы в случае последующей перепродажи футболиста.
  • Бразилец провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
  • Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.
  • Артур забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.

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Источник: официальный сайт «Ботафого»

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Комментарии (16)
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TIMOTHY
1737913769
Ну вот, и за Вендела двадцатку! Так что рылы обтекайте
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Таврида
1737915181
За 15 купить, за 10 продать - выгодный business.
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