Канчельскис – о Клаудиньо: «Поездка через Россию на Ближний Восток станет обычным маршрутом для бразильцев»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис, игравший в 2003 году за саудовский «Аль-Хиляль», высказался о переходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Бразильцы приезжают в Россию зарабатывать деньги. Где они в Европе заработают такие деньги, как у нас? Да нигде. А потом они берут и двигаются дальше. В Китай, Саудовскую Аравию или Катар.

Теперь поездка через Россию на Ближний Восток станет обычным маршрутом для бразильцев. В Катар, Садовскую Аравию или ОАЭ. И там, и там им платят хорошие деньги. Санкт-Петербург – великолепный город, стадион просто супер. Играй и играй себе. А потом бери и уезжай на другие заработки», – сказал Канчельскис.