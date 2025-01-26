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  • Канчельскис – о Клаудиньо: «Поездка через Россию на Ближний Восток станет обычным маршрутом для бразильцев»

Канчельскис – о Клаудиньо: «Поездка через Россию на Ближний Восток станет обычным маршрутом для бразильцев»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис, игравший в 2003 году за саудовский «Аль-Хиляль», высказался о переходе полузащитника Клаудиньо из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Бразильцы приезжают в Россию зарабатывать деньги. Где они в Европе заработают такие деньги, как у нас? Да нигде. А потом они берут и двигаются дальше. В Китай, Саудовскую Аравию или Катар.

Теперь поездка через Россию на Ближний Восток станет обычным маршрутом для бразильцев. В Катар, Садовскую Аравию или ОАЭ. И там, и там им платят хорошие деньги. Санкт-Петербург – великолепный город, стадион просто супер. Играй и играй себе. А потом бери и уезжай на другие заработки», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (3)
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WILDLING_HRUNDEL
1737916519
Ну и ! Нормально! В чем трагедия то ? Выиграли несколько чемпионств, Требл, и можно дальше двигать! Все так катаются и не только бразилы! Смотри на Европу на Роналду и прочих! Удивил тоже
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Интерес
1737917307
А как насчёт маршрута "европейских бразильцев"?Только точка старта иная,а капец -один-золотой песок "Верблюд-Лиги".
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шахта Заполярная
1737918115
Так куда еще после раздевалки зинки возьмут с подмоченной репутацией
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