Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российского специалиста сегодня отправили в отставку.
«Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели.
С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», – сказал Быстров.
- Черчесов возглавил Казахстан летом 2024 года.
- При нем команда провела 6 матчей: 5 поражений, 1 ничья.