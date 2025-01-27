Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном

Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российского специалиста сегодня отправили в отставку.

«Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели.

С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», – сказал Быстров.

  • Черчесов возглавил Казахстан летом 2024 года.
  • При нем команда провела 6 матчей: 5 поражений, 1 ничья.

Новости по теме
Стал известен размер неустойки Черчесова после увольнения из сборной Казахстана 1
Пономарев – о Черчесове: «Его авторитет упал, ведь он провалился в Казахстане» 2
Семин прокомментировал увольнение Черчесова из сборной Казахстана 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:32
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
7:1
1737974087
холанда сдержал алип) теперь его ведут монако, рома и вильярреал, если верить слухам.
Ответить
Мордаванин
1737976187
володька..)))
Ответить
Александр.Т.
1737980204
Кто-нибудь напомните Володе что Черчес не обыграл не одну сильную команду в основное время когда возглавлял сборную России
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 