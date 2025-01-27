Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Российского специалиста сегодня отправили в отставку.

«Видимо, сборная Казахстана – не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели.

С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо», – сказал Быстров.