Стала известна дата, когда Вендел перейдет в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел уже подписал новый контракт с «Ботафого». Он вступит в силу с 3 июня. Таким образом, бразилец сможет сыграть в финале Кубка России, запланированном на 1 июня.
Соглашение Вендела с «Ботафого» будет действовать до 30 июня 2029 года. В нем прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 миллионов евро.
Сообщается, что бразильский клуб заплатит за Вендела «Зениту» 20 миллионов евро.
- В составе «Ботафого» бразилец сможет принять участие в клубном чемпионтае мира, который стартует 14 июня.
- 27-летний Вендел провел в этом сезоне за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.