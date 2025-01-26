Стала известна дата, когда Вендел перейдет в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел уже подписал новый контракт с «Ботафого». Он вступит в силу с 3 июня. Таким образом, бразилец сможет сыграть в финале Кубка России, запланированном на 1 июня.

Соглашение Вендела с «Ботафого» будет действовать до 30 июня 2029 года. В нем прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 миллионов евро.

Сообщается, что бразильский клуб заплатит за Вендела «Зениту» 20 миллионов евро.