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Стала известна дата, когда Вендел перейдет в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел уже подписал новый контракт с «Ботафого». Он вступит в силу с 3 июня. Таким образом, бразилец сможет сыграть в финале Кубка России, запланированном на 1 июня.

Соглашение Вендела с «Ботафого» будет действовать до 30 июня 2029 года. В нем прописаны отступные для иностранных команд в размере 300 миллионов евро.

Сообщается, что бразильский клуб заплатит за Вендела «Зениту» 20 миллионов евро.

  • В составе «Ботафого» бразилец сможет принять участие в клубном чемпионтае мира, который стартует 14 июня.
  • 27-летний Вендел провел в этом сезоне за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.

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Источник: Globo

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Комментарии (4)
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БАЗАРА НЕТ
1737902290
Так и так всем все известно и давно! Делаем Требл и на отдых с деньгами и хорошим настроением!
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Каратель помойников
1737906412
А разве венделя не поменяли?
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