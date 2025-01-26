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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча 27 января. Игра пройдет в центре Aspire в Дохе и начнется в 11:00 мск.

Видеотрансляции матча не запланировано.

Текстовая трансляция будет доступна на официальном сайте «Зенита».

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что за главными событиями матча можно будет следить в социальных сетях клуба.

  • Для москвичей этой игрой завершится программа первого сбора, и команда получит 4 дня отдыха.
  • Петербуржцы же в тот же день сыграют еще один товарищеский матч с «Ноа» из Армении. Игра начнется в 17:30 мск.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (3)
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БАЗАРА НЕТ
1737902195
Увидим Битело в составе или нет )
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7:1
1737903182
это хорошо
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