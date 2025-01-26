«Зенит» проведет товарищеский матч с «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча 27 января. Игра пройдет в центре Aspire в Дохе и начнется в 11:00 мск.
Видеотрансляции матча не запланировано.
Текстовая трансляция будет доступна на официальном сайте «Зенита».
Официальный сайт «Динамо» сообщает, что за главными событиями матча можно будет следить в социальных сетях клуба.
- Для москвичей этой игрой завершится программа первого сбора, и команда получит 4 дня отдыха.
- Петербуржцы же в тот же день сыграют еще один товарищеский матч с «Ноа» из Армении. Игра начнется в 17:30 мск.