«Зенит» проведет товарищеский матч с «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» договорились о проведении товарищеского матча 27 января. Игра пройдет в центре Aspire в Дохе и начнется в 11:00 мск.

Видеотрансляции матча не запланировано.

Текстовая трансляция будет доступна на официальном сайте «Зенита».

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что за главными событиями матча можно будет следить в социальных сетях клуба.