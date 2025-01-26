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Мостовой рассказал о ситуации с тренерской карьерой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что еще не получил тренерскую лицензию.

«На данный момент я жду получения тренерской лицензии и остаюсь на связи с «Динамо».

Поеду ли на сборы бело-голубых? Нет, но поддерживаю контакт с клубом. Сейчас динамовцы, как и остальные команды, готовятся за пределами России. В общем, ждем возобновления сезона, а там дальше видно будет», – сказал Мостовой.

  • Мостовой проходил обучения в тренерской академии РФС. В организации собщили, что присвоят экс-футболисту лицензию в начале 2025 года.
  • 56-летний Мостовой проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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Цугундeр
1737897679
..короче ,всё)) "Птички притихли в саду, Рыбки уснули в пруду. "Говоря привычным языком.."В общем, ждем возобновления сезона, а там.." насрать.)
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...короче
1737898471
...да достал ты уже всех своей неприкаянностью(...
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Spartak_forv@
1737904264
Ждуля
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