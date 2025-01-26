Мостовой рассказал о ситуации с тренерской карьерой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что еще не получил тренерскую лицензию.
«На данный момент я жду получения тренерской лицензии и остаюсь на связи с «Динамо».
Поеду ли на сборы бело-голубых? Нет, но поддерживаю контакт с клубом. Сейчас динамовцы, как и остальные команды, готовятся за пределами России. В общем, ждем возобновления сезона, а там дальше видно будет», – сказал Мостовой.
- Мостовой проходил обучения в тренерской академии РФС. В организации собщили, что присвоят экс-футболисту лицензию в начале 2025 года.
- 56-летний Мостовой проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.