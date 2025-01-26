Мостовой рассказал о ситуации с тренерской карьерой

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что еще не получил тренерскую лицензию.

«На данный момент я жду получения тренерской лицензии и остаюсь на связи с «Динамо».

Поеду ли на сборы бело-голубых? Нет, но поддерживаю контакт с клубом. Сейчас динамовцы, как и остальные команды, готовятся за пределами России. В общем, ждем возобновления сезона, а там дальше видно будет», – сказал Мостовой.