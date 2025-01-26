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Еще один футболист не приехал на сборы в клуб РПЛ

Полузащитник Камило Де Оливейра до сих пор не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции. Он хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» уже начал поиски опорного хавбека на замену бразильцу.

  • Контракт Камило с грозненским клубом действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне 25-летний бразилец провел за «Ахмат» 21 матч, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Камило в 1,2 миллиона евро.
  • В числе игроков, которые не хотели возвращаться в РПЛ этой зимой: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес (ЦСКА), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), чилиец Хорди Томпсон («Оренбург»). В Первой лиге не вернулся в расположение «СКА-Хабаровск» ивуариец Яо Шарль.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1737903848
Тоже завтра не пойду на работу,скажу,что хочу в Испанию, надеюсь работодатель подберёт мне варианты)
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Таврида
1737906774
Пора отстреливать питаров. Недобрым молодцам урок(
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