Еще один футболист не приехал на сборы в клуб РПЛ

Полузащитник Камило Де Оливейра до сих пор не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции. Он хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» уже начал поиски опорного хавбека на замену бразильцу.

Контракт Камило с грозненским клубом действует до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне 25-летний бразилец провел за «Ахмат» 21 матч, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Камило в 1,2 миллиона евро.

В числе игроков, которые не хотели возвращаться в РПЛ этой зимой: бразилец Бителло («Динамо»), чилиец Виктор Мендес (ЦСКА), уругваец Родриго Саравия («Ростов»), чилиец Хорди Томпсон («Оренбург»). В Первой лиге не вернулся в расположение «СКА-Хабаровск» ивуариец Яо Шарль.