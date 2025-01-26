Судья, заподозренный в «незаконных делах», продолжает работать в РФС

Арбитр Евгений Турбин продолжает работать в академии РФС, где является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей. Он не уволился из организации, но закончил карьеру рефери.

45-летний арбитр не получал назначений на матчи РПЛ в качестве рефери VAR и AVAR с 23 сентября 2024 года, когда работал на игре «Ахмат» – «Крылья Советов» (1:1).

Последний раз главным судьей Турбин работал на товарищеском матче «Динамо» – «Спартак» (1:1) 12 июля прошлого года.

16 января «Спорт-Экспресс» сообщал, что РФС и другие структуры проводят расследование в отношении Турбина по подозрению в причастности к «незаконным делам».