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  • Судья, заподозренный в «незаконных делах», продолжает работать в РФС

Судья, заподозренный в «незаконных делах», продолжает работать в РФС

Арбитр Евгений Турбин продолжает работать в академии РФС, где является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей. Он не уволился из организации, но закончил карьеру рефери.

  • 45-летний арбитр не получал назначений на матчи РПЛ в качестве рефери VAR и AVAR с 23 сентября 2024 года, когда работал на игре «Ахмат»«Крылья Советов» (1:1).
  • Последний раз главным судьей Турбин работал на товарищеском матче «Динамо»«Спартак» (1:1) 12 июля прошлого года.
  • 16 января «Спорт-Экспресс» сообщал, что РФС и другие структуры проводят расследование в отношении Турбина по подозрению в причастности к «незаконным делам».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (14)
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ivany4
1737900741
Значит в академии судей еще не со всех мзду собрал, и дело на него не завели.))
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...короче
1737902240
...должен же он свой опыт, кому-то передавать...
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БАЗАРА НЕТ
1737902361
А Мешков то чистый Тушинский судейка
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Spartak_forv@
1737903373
«…в академии РФС,где является заместителем Виталия Мешкова в отделе подготовки судей» Представляю эти ценные кадры,которых выпестовал Мешков
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Тинез Розоп
1737903543
За то Карасю похер на подозрения…
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Красногвардейчик
1737905362
Да всем всё ПО Х,ер....повторю, пока в РПЛ правит газпромовская мафия, со своей академией судей, которые содержатся на её деньги, всё так и будет в лиге!!!!
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WILDLING_HRUNDEL
1737905740
Так и до Лукойла с его темными делишками доберутся и расформируют Спартак
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шахта Заполярная
1737907602
Значит делаем выводы - турбин газовый
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