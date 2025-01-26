Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Трошечкин: «Многие футболисты живут тяжело»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о зарплатах футболистов.

«Футболисты сборной России получают большие деньги, но многие другие игроки – небольшие зарплаты, приземленные. Поэтому у людей складывается неправильное впечатление.

Не все футболисты получают большие зарплаты – это факт. И некоторые живут довольно тяжело. Понятно, что в разных профессиях оплата лучше или хуже. Но на любой работе можно достичь высокого уровня и получать очень хорошие деньги. Конечно, в некоторых специальностях это сделать сложнее, но в футболе – легче.

Условно, можно быть поваром в обычном придорожном кафе, а можно работать в ресторане. Понятно, что стартовые данные у всех различаются: одни рождаются в Москве, другие – в обеспеченной семье, которая может позволить хорошее образование. Но есть множество историй о том, как люди поднимались на высокий уровень из низов.

Понимаю людей, которые злятся, когда читают новости про футболистов и дорогие помидоры. Но он мог бы сказать, что это фигня, а не деньги, что для него это недорого. Тут что ни скажи – все равно будет хейт. Я особо разницу в ценах не почувствовал, но вижу ее», – сказал Трошечкин.

  • 28-летний игрок всю карьеру проводит в России.
  • Трошечкин брал Кубок России с «Тосно».
  • Больше всего матчей в карьере у Александра за «Химки».

Новости по теме
Трошечкин ответил, работают ли клубы РПЛ с судьями
Трошечкин рассказал, что изменилось в «Пари НН» после ухода Юрана 1
Трошечкин оценил промежуточное девятое место «Пари НН» в РПЛ
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:48
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1737896106
«Многие футболисты живут тяжело».... Конечно, смену отстоять и играть... Ба!!!! А ведь со мной такое было 50 лет назад. Не помню чтоб тяжело...
Ответить
Интерес
1737896238
НИ один футболист РПЛ и ФНЛ не испытывает никаких трудностей жизни(если оплачивают их "труд" вовремя и полностью,иначе это-другая история),сравнимых с проблемами среднестатистического семейного сотрудника производственной сферы,не говоря о всяких там врачах-учителях.Хватит брехать!
Ответить
...короче
1737896653
..."тяжела и неказиста жизнь бедняги-футболиста")...
Ответить
Plyash
1737897396
Ничего,до тридцатника дурака поваляют,а далее сами поймут,что такие халявные деньги им вне футбола не освоить.Пахать придётся,однако,руками...
Ответить
alefreddy
1737898778
Мальдивы устали принимать футболистов с протянутой рукой
Ответить
ivany4
1737900593
- Но на любой работе можно достичь высокого уровня и получать очень хорошие деньги. Конечно, в некоторых специальностях это сделать сложнее, но в футболе – легче... Если ты это понимаешь, и ничего не достиг в футболе к 28 годам, то и любая другая работа тебе будет в тягость.
Ответить
Skull_Boy
1737904024
Родной уже все знают какая у вас ЗП, если сопляк из молодежки получает в стате в районе100-300к в месяц, а у вас убогих, особенно в НН и в Химках, в среднем по 5 млн в месяц, так что не воняй бедняжка
Ответить
Spartak_forv@
1737904479
Вопрос в том,что в нашем футболе многие «официанты придорожных рыгаловок» получают деньги как шеф-повара в европейских ресторанах….
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 