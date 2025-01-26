Трошечкин: «Многие футболисты живут тяжело»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о зарплатах футболистов.

«Футболисты сборной России получают большие деньги, но многие другие игроки – небольшие зарплаты, приземленные. Поэтому у людей складывается неправильное впечатление.

Не все футболисты получают большие зарплаты – это факт. И некоторые живут довольно тяжело. Понятно, что в разных профессиях оплата лучше или хуже. Но на любой работе можно достичь высокого уровня и получать очень хорошие деньги. Конечно, в некоторых специальностях это сделать сложнее, но в футболе – легче.

Условно, можно быть поваром в обычном придорожном кафе, а можно работать в ресторане. Понятно, что стартовые данные у всех различаются: одни рождаются в Москве, другие – в обеспеченной семье, которая может позволить хорошее образование. Но есть множество историй о том, как люди поднимались на высокий уровень из низов.

Понимаю людей, которые злятся, когда читают новости про футболистов и дорогие помидоры. Но он мог бы сказать, что это фигня, а не деньги, что для него это недорого. Тут что ни скажи – все равно будет хейт. Я особо разницу в ценах не почувствовал, но вижу ее», – сказал Трошечкин.