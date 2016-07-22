«Зенит» отправился на Суперкубок России без Витселя, но с Кокориным

Сегодня утром «Зенит» вылетел на матч за Суперкубок России против ЦСКА. Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Тренерский штаб сине-бело-голубых вызвал на эту игру 20 футболистов. Стоит отметить, что в составе команды отсутствует полузащитник Аксель Витсель, в услугах которого заинтересованы «Эвертон», «Наполи», «Интер» и «Ювентус».

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Васютин.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Эсекьель Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Александр Рязанцев, Артур Юсупов, Жозе Маурисио, Олег Шатов, Алексей Евсеев.

Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.