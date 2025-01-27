Жирков ответил Трампу на слова про Вторую мировую войну: «Все было наоборот»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков отреагировал на высказывание Дональда Трампа. Президент США ранее заявил, что Советский Союз помог Америке выиграть войну.

«США и СССР были союзниками, но, как говорят историки, у США был немыслимый план в 1945 году начать войну против нас. Если бы они это начали, то Советскому Союзу было бы тяжело.

Даже спорить не надо – СССР внес больший вклад в победу. Конечно, был ленд-лиз, когда американцы стали помогать, а потом и сами вступили, но это уже был в принципе конец войны – 1943 год. Но если бы США нам не помогали, то все могло бы затянуться еще на полтора года.

Вклад СССР больше. Если говорить про слова Трампа, то все было наоборот. Все самое важное сделал Советский Союз, например переломный ход на Курской дуге. Так что, конечно, это все сделал советский народ», – сказал Жирков.