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  • Стали известны позиции «Ростова» и «Динамо» по трансферу Глебова

Стали известны позиции «Ростова» и «Динамо» по трансферу Глебова

В «Ростов» не поступало ни одного официального предложения от «Динамо» по трансферу полузащитника Данила Глебова. Хотя бумаг, которые бы говорили о готовности клуба купить игрока, нет, у бело-голубых есть интерес к хавбеку.

«Динамо» готово заплатить 7 миллионов евро с рассрочкой выплаты на год. Первый платеж – 3,5 миллиона, второй – спустя год.

У «Ростова» есть свое представление о сумме и порядке платежа. Ростовчанам в случае ухода Глебова необходимо будет найти замену прямо сейчас, в зимнее трансферное окно. Особенно учитывая ситуацию с невозвращением в команду уругвайца Саравия, который теоретически мог бы заменить Глебова.

У капитана «Ростова» контракт с клубом действует до конца сезона-2027/28. В нем нет пункта об отступных.

  • Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.
  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне за «Ростов» 23 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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БАЗАРА НЕТ
1737902621
Ростовчан, Рыскина не проведёшь) это вам не Спартак лохопеты)
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