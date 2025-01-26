Стали известны позиции «Ростова» и «Динамо» по трансферу Глебова

В «Ростов» не поступало ни одного официального предложения от «Динамо» по трансферу полузащитника Данила Глебова. Хотя бумаг, которые бы говорили о готовности клуба купить игрока, нет, у бело-голубых есть интерес к хавбеку.

«Динамо» готово заплатить 7 миллионов евро с рассрочкой выплаты на год. Первый платеж – 3,5 миллиона, второй – спустя год.

У «Ростова» есть свое представление о сумме и порядке платежа. Ростовчанам в случае ухода Глебова необходимо будет найти замену прямо сейчас, в зимнее трансферное окно. Особенно учитывая ситуацию с невозвращением в команду уругвайца Саравия, который теоретически мог бы заменить Глебова.

У капитана «Ростова» контракт с клубом действует до конца сезона-2027/28. В нем нет пункта об отступных.