Стало известно, кто заменил Селихова на втором сборе «Спартака»

25 января «Спартак» приступил к работе на втором зимнем сборе. Команда разместилась в гостиничном комплексе Jebel Ali в Дубае, недалеко от которого расположено тренировочное поле.
Во втором сборе принимают участие следующие игроки:
вратари – Александр Довбня, Александр Максименко, Дмитрий Мельник, Илья Тихомиров;
защитники – Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;
полузащитники – Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;
нападающие – Артeм Быковский, Шамар Николсон и Манфред Угальде.
- В сравнении с первым сбором в составе отсутствует вратарь Александр Селихов, расторгший контракт с клубом. При этом появился 18-летний голкипер второй команды Дмитрий Мельник.
- Также отсутствуют трое молодых игроков, присутствовавших на первом сборе: полузащитник Руслан Войцеховский, нападающий Виталий Дунай и Николай Ищенко.