Стало известно, кто заменил Селихова на втором сборе «Спартака»

25 января «Спартак» приступил к работе на втором зимнем сборе. Команда разместилась в гостиничном комплексе Jebel Ali в Дубае, недалеко от которого расположено тренировочное поле.

Во втором сборе принимают участие следующие игроки:

вратари – Александр Довбня, Александр Максименко, Дмитрий Мельник, Илья Тихомиров;

защитники – Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

полузащитники – Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

нападающие – Артeм Быковский, Шамар Николсон и Манфред Угальде.