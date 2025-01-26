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  • Стало известно, кто заменил Селихова на втором сборе «Спартака»

Стало известно, кто заменил Селихова на втором сборе «Спартака»

25 января «Спартак» приступил к работе на втором зимнем сборе. Команда разместилась в гостиничном комплексе Jebel Ali в Дубае, недалеко от которого расположено тренировочное поле.

Во втором сборе принимают участие следующие игроки:

вратари – Александр Довбня, Александр Максименко, Дмитрий Мельник, Илья Тихомиров;

защитники – Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов;

полузащитники – Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров;

нападающие – Артeм Быковский, Шамар Николсон и Манфред Угальде.

Источник: официальный сайт «Спартака»

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Комментарии (5)
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WILDLING_HRUNDEL
1737905562
Слабенький составчик! Максимум шестое место
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Тинез Розоп
1737905997
Где трансферы? Это уже не смешно(…
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