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    Голубев: «У Бердыева проблемы со здоровьем, но он остается тренером «Ростова»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал информацию о возможном уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова».

    «У меня вчера был длительный разговор с тренером футбольного клуба, общались несколько часов. Курбан Бекиевич рассказывал о причинах, которые ему мешают продолжить работу с командой. Главный вопрос, который беспокоит тренера – состояние здоровья. Я его прекрасно понимаю, здоровье – прежде всего. Но в ходе беседы мы пришли к такому выводу, главное, чтобы тренер сейчас был рядом с командой. Занятия на тренировках могут проводить его помощники, заместители. После того как здоровье поправится тренер вернется к работе полным сил. На сегодняшнее утро данные таковы – Бердыев является тренером «Ростова». Ни в «Локомотив», ни куда-то еще он не уходит. Я, как и все болельщики, за то, чтобы Бердыев был с нами. Он это знает и ценит. Еще раз повторю – Бердыев тренер «Ростова». Никаких разногласий с кем-либо из руководства клуба либо спонсоров у Курбана Бекиевича нет. Пока же я желаю ему в первую очередь здоровья. Что будет дальше – время покажет», – приводит слова Голубева Cityug.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -313

      Китaец 22 июля 2016, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нахуй все

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Made in august 22 июля 2016, 15:50

      Здоровья тренеру!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > Made in august 22 июля 2016, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И ты пошёл нахуй

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2016, 15:40

      Чё ты гонишь.Ищи,блин.деньги

      0
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