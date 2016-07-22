Голубев: «У Бердыева проблемы со здоровьем, но он остается тренером «Ростова»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал информацию о возможном уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Ростова».

«У меня вчера был длительный разговор с тренером футбольного клуба, общались несколько часов. Курбан Бекиевич рассказывал о причинах, которые ему мешают продолжить работу с командой. Главный вопрос, который беспокоит тренера – состояние здоровья. Я его прекрасно понимаю, здоровье – прежде всего. Но в ходе беседы мы пришли к такому выводу, главное, чтобы тренер сейчас был рядом с командой. Занятия на тренировках могут проводить его помощники, заместители. После того как здоровье поправится тренер вернется к работе полным сил. На сегодняшнее утро данные таковы – Бердыев является тренером «Ростова». Ни в «Локомотив», ни куда-то еще он не уходит. Я, как и все болельщики, за то, чтобы Бердыев был с нами. Он это знает и ценит. Еще раз повторю – Бердыев тренер «Ростова». Никаких разногласий с кем-либо из руководства клуба либо спонсоров у Курбана Бекиевича нет. Пока же я желаю ему в первую очередь здоровья. Что будет дальше – время покажет», – приводит слова Голубева Cityug.ru.