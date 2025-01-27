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  • Арашвин прокомментировал трансфер Клаудиньо из «Зенита»: «Он давно хотел уйти»

Арашвин прокомментировал трансфер Клаудиньо из «Зенита»: «Он давно хотел уйти»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уход Клаудиньо в «Аль-Садд».

«Клаудиньо – суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всe равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки.

У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие предложения», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
  • Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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n876
1738005815
Арашвин прокомментировал...Вместе сделаем «Бомбардир» лучше==== Бомба вы сначала надрачите своих, чтобы элементарных ошибок не делали. С этого начинается----лучше.
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