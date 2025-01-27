Арашвин прокомментировал трансфер Клаудиньо из «Зенита»: «Он давно хотел уйти»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уход Клаудиньо в «Аль-Садд».

«Клаудиньо – суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всe равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки.

У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие предложения», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».