Арашвин прокомментировал трансфер Клаудиньо из «Зенита»: «Он давно хотел уйти»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уход Клаудиньо в «Аль-Садд».
«Клаудиньо – суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всe равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки.
У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие предложения», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- «Зенит» продал Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне 27-летний бразилец провел за петербуржцев 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.
- Клаудиньо выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.