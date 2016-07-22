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    «Ростов» заявил на Лигу чемпионов трех тренеров и 17 игроков

    УЕФА опубликовал заявку «Ростова» на 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором команда сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

    Как уже сообщалось ранее, в заявку не попал главный тренер команды Курбан Бердыев. Вместо него в списке значатся его помощники – Дмитрий Кириченко, Владимир Кулаев и Иван Данилянц.

    Также на турнир заявлены 17 игроков.

    Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

    Защитники: Денис Терентьев, Баштуш, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Сесар Навас.

    Полузащитники: Тимофей Калачев, Саид Эзатолахи, Игорь Киреев, Мусса Думбия, Кристиан Нобоа, Хорен Байрамян, Александр Гацкан, Александр Ерохин.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров.

    Источник: УЕФА

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    22.07.2016 13:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 июля 2016, 00:38

      Жаль если внутри командные дела повлияют на выступление в ЛЧ!Какие же дебилы у нас около футбола!!!И саФФиди и муДко вчастности!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 22 июля 2016, 17:30

      Главное не победа ,а участие!!!Лига чемпионов это Вам не ПФЛ и не ФНЛ и даже не РФПЛ!!!Так,что как бы они не сыграли они Молодцы!!!

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 июля 2016, 17:20

      Бердыич уходят ???

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BAIv 22 июля 2016, 18:58

      Все его люди остались.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 июля 2016, 17:06

      да уж..состав !!! (

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 июля 2016, 15:23

      где азмун ,и защитники

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Barsuk52 22 июля 2016, 15:46

      По Азмуну 29-го решится

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июля 2016, 15:04

      К сожалению без Бердыева даже Андерлехт не пройдут.

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 22 июля 2016, 15:03

      Мне кажется ростов с трудом пробьёться в группу а там уже проиграет ..) хотя и это уже достижение для Ростова молодцы..)

      2
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 22 июля 2016, 14:17

      Да уж пробились в лигу чемпионов и вместо того чтоб укрепить состав они наоборот и ослабили и самая серьёзная потеря для Ростова это тренер

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 22 июля 2016, 14:07

      По сравнению с прошлым сезоном состав ослаблен, может быть за счет сыгранности и самоотдачи фортуна улыбнется Ростову. УДАЧИ!

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris 22 июля 2016, 14:03

      Бердыев остается, все будет хорошо.

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      Рейтинг: +256

      Ris > Ris 22 июля 2016, 14:09

      Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что наставник футбольного клуба не покинет свой пост.
      Еще раз повторю - Бердыев тренер "Ростова". Никаких разногласий с кем либо из руководства клуба либо спонсоров у Курбана Бекиевича нет.

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