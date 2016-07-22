«Ростов» заявил на Лигу чемпионов трех тренеров и 17 игроков

УЕФА опубликовал заявку «Ростова» на 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором команда сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

Как уже сообщалось ранее, в заявку не попал главный тренер команды Курбан Бердыев. Вместо него в списке значатся его помощники – Дмитрий Кириченко, Владимир Кулаев и Иван Данилянц.

Также на турнир заявлены 17 игроков.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Баштуш, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Сесар Навас.

Полузащитники: Тимофей Калачев, Саид Эзатолахи, Игорь Киреев, Мусса Думбия, Кристиан Нобоа, Хорен Байрамян, Александр Гацкан, Александр Ерохин.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров.