Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» заявил на Лигу чемпионов трех тренеров и 17 игроков

«Ростов» заявил на Лигу чемпионов трех тренеров и 17 игроков

22 июля 2016, 13:37
22

УЕФА опубликовал заявку «Ростова» на 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором команда сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

Как уже сообщалось ранее, в заявку не попал главный тренер команды Курбан Бердыев. Вместо него в списке значатся его помощники – Дмитрий Кириченко, Владимир Кулаев и Иван Данилянц.

Также на турнир заявлены 17 игроков.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Баштуш, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Сесар Навас.

Полузащитники: Тимофей Калачев, Саид Эзатолахи, Игорь Киреев, Мусса Думбия, Кристиан Нобоа, Хорен Байрамян, Александр Гацкан, Александр Ерохин.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ris
1469185423
Бердыев остается, все будет хорошо.
Ответить
Андрей Ермошин
1469185650
По сравнению с прошлым сезоном состав ослаблен, может быть за счет сыгранности и самоотдачи фортуна улыбнется Ростову. УДАЧИ!
Ответить
Daxa09
1469186228
Да уж пробились в лигу чемпионов и вместо того чтоб укрепить состав они наоборот и ослабили и самая серьёзная потеря для Ростова это тренер
Ответить
Бмв525
1469188988
Мне кажется ростов с трудом пробьёться в группу а там уже проиграет ..) хотя и это уже достижение для Ростова молодцы..)
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1469189094
К сожалению без Бердыева даже Андерлехт не пройдут.
Ответить
Barsuk52
1469190219
где азмун ,и защитники
Ответить
Chernyi Lis
1469196373
да уж..состав !!! (
Ответить
BAIv
1469197226
Бердыич уходят ???
Ответить
UmbroDon
1469197847
Главное не победа ,а участие!!!Лига чемпионов это Вам не ПФЛ и не ФНЛ и даже не РФПЛ!!!Так,что как бы они не сыграли они Молодцы!!!
Ответить
mutabor0992
1469309933
Жаль если внутри командные дела повлияют на выступление в ЛЧ!Какие же дебилы у нас около футбола!!!И саФФиди и муДко вчастности!
Ответить
Главные новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
21:44
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
4
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
4
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
6
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Все новости
Все новости
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+