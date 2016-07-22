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    «Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов


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    Голосов: 3
    22.07.2016 19:20
    Уже через несколько дней «Ростову» предстоит сыграть свой первый матч в главном клубном турнире Европы. Ажиотаж в город велик уже сейчас, и он тут же обнажает все проблемы организации российского футбола.

    Заветный билет на матч «Ростова» в ЛЧ можно получить лишь в том случае, если вы отстоите несколько часов под проливным дождем (в начале месяца такой же дождь привел к наводнению в городе). Почему так? Один вход и два кассира на 5000 человек. Комментарии излишни.

    Справедливости ради, был и альтернативный способ поимки билетов – через специальный ростовский сайт. Билеты сбрасывались спустя некоторое время и были тут же сметены, а кто не успел – тот опоздал. И это тоже не самая приятная альтернатива дождливому ожиданию у касс.

    Матч «Ростов» – «Андерлехт» состоится во вторник, 26 июля. Начало – в 21:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 июля 2016, 13:44

      а Бердыича что не заявили???? ну посмотрим что это будет?

      0
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      Рейтинг: +191

      ЗаЖиМ 23 июля 2016, 13:15

      это за абонементами стоят, либо меняют их, ввиду квоты уефа и сместимости мест некоторых абонементов

      0
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 23 июля 2016, 07:20

      Без Бердыева.Ростов провалит ЛЧ и чемп России.у Ростова нет усилений ни одной покупки.вот поэтому и ушел Бердыев.

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris 22 июля 2016, 20:11

      Похоже мне повезло. Сегодня за 10 минут купил два билета на сайте, без проблем.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ris 22 июля 2016, 20:21

      Почём? И куда?

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris > андрей андреев 22 июля 2016, 20:24

      з2 по две

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Ris 23 июля 2016, 16:09

      Я в пятницу в 17.00 на сайте тоже с ходу взял. Правда на З-6

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 23 июля 2016, 16:09

      Я 2 по 1500 на З-6

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2016, 19:47

      Ну и фотка.Это даже не кассы,а служебный вход

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 июля 2016, 19:29

      Почему не распространять билеты в кассах города??? спрос же заведомо велик!!! это маразм и неуважение к болельщикам. Потом обидно будет, что отстояв несколько часов под дождём Ростов сдуется.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BoltCX 22 июля 2016, 19:45

      Тогда бы весь город перекрыли))

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