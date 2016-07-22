«Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов

Заветный билет на матч «Ростова» в ЛЧ можно получить лишь в том случае, если вы отстоите несколько часов под проливным дождем (в начале месяца такой же дождь привел к наводнению в городе). Почему так? Один вход и два кассира на 5000 человек. Комментарии излишни.

Справедливости ради, был и альтернативный способ поимки билетов – через специальный ростовский сайт. Билеты сбрасывались спустя некоторое время и были тут же сметены, а кто не успел – тот опоздал. И это тоже не самая приятная альтернатива дождливому ожиданию у касс.

Матч «Ростов» – «Андерлехт» состоится во вторник, 26 июля. Начало – в 21:30 по Москве.