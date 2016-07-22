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  • «Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов

«Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов

Заветный билет на матч «Ростова» в ЛЧ можно получить лишь в том случае, если вы отстоите несколько часов под проливным дождем (в начале месяца такой же дождь привел к наводнению в городе). Почему так? Один вход и два кассира на 5000 человек. Комментарии излишни.

Справедливости ради, был и альтернативный способ поимки билетов – через специальный ростовский сайт. Билеты сбрасывались спустя некоторое время и были тут же сметены, а кто не успел – тот опоздал. И это тоже не самая приятная альтернатива дождливому ожиданию у касс.

Матч «Ростов» – «Андерлехт» состоится во вторник, 26 июля. Начало – в 21:30 по Москве.

Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов Андерлехт
Комментарии (17)
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BoltCX
1469204965
Почему не распространять билеты в кассах города??? спрос же заведомо велик!!! это маразм и неуважение к болельщикам. Потом обидно будет, что отстояв несколько часов под дождём Ростов сдуется.
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андрей андреев
1469206069
Ну и фотка.Это даже не кассы,а служебный вход
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Ris
1469207501
Похоже мне повезло. Сегодня за 10 минут купил два билета на сайте, без проблем.
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Легенда Анжи
1469247628
Без Бердыева.Ростов провалит ЛЧ и чемп России.у Ростова нет усилений ни одной покупки.вот поэтому и ушел Бердыев.
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ЗаЖиМ
1469268916
это за абонементами стоят, либо меняют их, ввиду квоты уефа и сместимости мест некоторых абонементов
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BAIv
1469529842
а Бердыича что не заявили???? ну посмотрим что это будет?
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