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Сэм Эллардайс
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
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Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
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13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
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2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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Сэм Эллардайс - новости
Тренер
Имя
Сэм
Фамилия
Эллардайс
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 октября 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26 января
07:25
«Эвертон» ведет переговоры с экс-тренером сборной Англии
1
17 апреля 2022
00:21
Экс-тренер Англии Эллардайс может принять аутсайдера АПЛ «Бернли»
20 мая 2021
20:56
«Вест Бромвич» хочет пригласить Лэмпарда на пост тренера
07:42
«Вест Бромвич» объявил об уходе Эллардайса по окончании сезона
15 мая 2021
00:30
73-летний Ходжсон может сменить Эллардайса в «Вест Бромвиче»
13 февраля 2021
10:52
Эллардайс подтвердил отказ «Вест Бромвича» от подписания Мусы
1
7 февраля 2021
16:59
АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич», Эллардайс повторил антирекорд АПЛ
1
2 января 2021
22:58
«Вест Бромвич» в первых трех играх при Эллардайсе пробил по воротам десять раз. Это худший результат в истории АПЛ
17 декабря 2020
08:36
Фото
Эллардайс – новый главный тренер «Вест Бромвича»
2
16 декабря 2020
07:15
Daily Mail: «Вест Бромвич» уволит Билича после ничьей с «Манчестер Сити». Хорвата заменит Эллардайс
11 июля 2019
22:56
Эллардайс – о предложении возглавить «Ньюкасл»: «Я вежливо сказал «нет»
22 ноября 2018
19:38
Sky Sports: Эллардайс может возглавить сборную Ирландии
1
30 августа 2018
11:07
Эллардайс: «Погба не оправдывает денег, которые ему платят»
7
16 мая 2018
12:24
«Эвертон» объявил об отставке Эллардайса
4
15 мая 2018
01:00
В «Эвертоне» решили уволить Эллардайса
2
9 мая 2018
11:05
Венгер может заменить Эллардайса в «Эвертоне»
6
19 апреля 2018
21:58
Журналист попросил Эллардайса оценить самого себя. Тренер в ответ послал корреспондента в задницу
1
25 февраля 2018
01:18
Эллардайс – о поражении от «Уотфорда»: «Это исключительно наша вина»
8 февраля 2018
14:05
Уолкотт: «Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон»
11 января 2018
20:24
Коулмен вернулся к тренировкам после двойного перелома ноги
5 января 2018
13:48
Конте, Гвардиола и Покеттино – в шестерке номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
3
4 января 2018
16:06
Тосун может дебютировать за «Эвертон» в матче против «Ливерпуля»
1
27 декабря 2017
01:46
Эллардайс: «Думаю, Жиру не хочет уезжать с севера Лондона. Или его жена не хочет»
13 декабря 2017
16:24
Эллардайс отменил рождественскую вечеринку в «Эвертоне»
2 декабря 2017
21:37
Эллардайс: «Игроки знают, что пропускают слишком много голов. Это должно прекратиться»
2
30 ноября 2017
21:09
Эллардайс официально возглавил «Эвертон»
2
08:21
Руни: «Это только первый шаг для «Эвертона»
29 ноября 2017
19:03
Эллардайс – новый главный тренер «Эвертона»
2
28 ноября 2017
22:04
«Эвертон» договорился с Эллардайсом
30 октября 2017
22:31
Эллардайс готов рассмотреть предложение от «Эвертона»
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