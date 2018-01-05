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    Конте, Гвардиола и Покеттино – в шестерке номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

    Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил претендентов на звание лучшего тренера декабря-2017.

    В список номинантов попали:

    1. Сэм Эллардайс, «Эвертон» – 3 победы, 3 ничьи, 1 поражение

    2. Антонио Конте, «Челси» – 5/1/1

    3. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 6/1/0

    4. Рой Ходжсон, «Кристал Пэлас» – 2/4/1

    5. Юрген Клопп, «Ливерпуль» – 4/3/0

    6. Маурисио Покеттино, «Тоттенхэм» – 4/1/1

    Голосование болельщиков закончится 8-го января. Результаты станут известны 12-го.

    Лучшим тренером ноября стал Гвардиола.

    Источник: Premierleague.com

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    05.01.2018 13:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:44

      Пеп своей серией "убил" всех конкурентов.

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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:43

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 января 2018, 13:54

      Опять Пеп будет, тут без вариантов!

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