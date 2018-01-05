Конте, Гвардиола и Покеттино – в шестерке номинантов на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил претендентов на звание лучшего тренера декабря-2017.
В список номинантов попали:
1. Сэм Эллардайс, «Эвертон» – 3 победы, 3 ничьи, 1 поражение
2. Антонио Конте, «Челси» – 5/1/1
3. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 6/1/0
4. Рой Ходжсон, «Кристал Пэлас» – 2/4/1
5. Юрген Клопп, «Ливерпуль» – 4/3/0
6. Маурисио Покеттино, «Тоттенхэм» – 4/1/1
Голосование болельщиков закончится 8-го января. Результаты станут известны 12-го.
Лучшим тренером ноября стал Гвардиола.
Источник: Premierleague.com