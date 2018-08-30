Эллардайс: «Погба не оправдывает денег, которые ему платят»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Болельщики «Манчестер Юнайтед» давно ждут от Погба игры на стабильно высоком уровне. Ему уже 25, он на пике.

Но стоит признать, что он не оправдывает ожиданий в плане стабильности. Да, он забил потрясающие голы в игре с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне и был очень хорош на позиции под нападающим, но это все.

Уровень его игры очень часто меняется. Думаю, он не оправдывает денег, которые ему платят. Судя по зарплате, он должен показывать стабильную игру очень высокого уровня, как это должен делать каждый игрок «Манчестер Юнайтед» постоянно», – заявил Эллардайс.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении Погба.