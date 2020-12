«Вест Бромвич» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.

66-летний специалист возглавил команду вместо уволенного в среду Славена Билича.

Эллардайс заключил с новым клубом контракт до июня 2022 года.

«Вест Бромвич» набрал семь очков в 13 турах АПЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

