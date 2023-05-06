Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»

Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»

6 мая 2023, 09:59
1

Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс считает, что успех команды зависит от игроков.

– Смогли бы Вы претендовать на требл, если бы тренировали «Манчестер Сити»?

– Конечно. Потому что действительно хорошим тренером тебя делают футболисты. Тебе нужно только поддерживать с ними связь.

У всех свои проблемы, но руководить такими высококлассными игроками, как в «Ман Сити», – это тренерская мечта.

  • Ранее Эллардайс заявил, что он не хуже Хосепа Гвардиолы.
  • Испанец согласился с таким мнением.
  • Эллардайс сменил в «Лидсе» Хави Грасию.
  • Его новая команда не идет в зоне вылета АПЛ лишь благодаря дополнительным показателям.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренерских противостояний в истории АПЛ по версии Goal
Эллардайс – о «Челси»: «Худшая защита АПЛ за долгое время»
Эллардайс побил антирекорд АПЛ
Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Лидс Манчестер Сити Эллардайс Сэм
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1683360171
Я не Сэм Эллардайс, но сказал бы тоже самое
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
2
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
Вчера, 20:33
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
Вчера, 17:57
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
Вчера, 12:56
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
Вчера, 09:17
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+