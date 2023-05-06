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    • Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»

    Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»

    Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс считает, что успех команды зависит от игроков.

    – Смогли бы Вы претендовать на требл, если бы тренировали «Манчестер Сити»?

    – Конечно. Потому что действительно хорошим тренером тебя делают футболисты. Тебе нужно только поддерживать с ними связь.

    У всех свои проблемы, но руководить такими высококлассными игроками, как в «Ман Сити», – это тренерская мечта.

    • Ранее Эллардайс заявил, что он не хуже Хосепа Гвардиолы.
    • Испанец согласился с таким мнением.
    • Эллардайс сменил в «Лидсе» Хави Грасию.
    • Его новая команда не идет в зоне вылета АПЛ лишь благодаря дополнительным показателям.

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    Источник: Daily Mail

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    06.05.2023 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 11:02

      Я не Сэм Эллардайс, но сказал бы тоже самое

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