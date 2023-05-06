Новый тренер «Лидса»: «С «Манчестер Сити» я бы тоже боролся за требл»

Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс считает, что успех команды зависит от игроков.
– Смогли бы Вы претендовать на требл, если бы тренировали «Манчестер Сити»?
– Конечно. Потому что действительно хорошим тренером тебя делают футболисты. Тебе нужно только поддерживать с ними связь.
У всех свои проблемы, но руководить такими высококлассными игроками, как в «Ман Сити», – это тренерская мечта.
- Ранее Эллардайс заявил, что он не хуже Хосепа Гвардиолы.
- Испанец согласился с таким мнением.
- Эллардайс сменил в «Лидсе» Хави Грасию.
- Его новая команда не идет в зоне вылета АПЛ лишь благодаря дополнительным показателям.
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Источник: Daily Mail