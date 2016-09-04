ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голы

Другие результаты: Мальта – Шотландия 1:5, Чехия – Северная Ирландия 0:0, Румыния – Черногория 1:1.

Закончен матч между Норвегией и Германий. 0:3 – более чем уверенная победа подопечных Лева.

Мюллер! 61-я минута, и еще один гол от бундесманшафт – 0:3.

Результаты в других встречах после первого тайма: Мальта – Шотландия 1:1, Чехия – Северная Ирландия 0:0, Румыния – Черногория 0:0.

Киммих! Аккурат в раздевалку удваивает преимущество немцев с передачи Мюллера – 0:2.

Мюллер! 15-я минута – и счет открыт. Впереди Германия.

Начался матч в Норвегии! Другие встречи в это же время: Мальта – Шотландия, Чехия – Северная Ирландия и Румыния – Черногория.

Совсем скоро стартует ряд других поединков, в том числе матч Норвегия – Германия. Представляем состав чемпионов мира.

Результаты других уже состоявшихся матчей: Казахстан – Польша 2:2, Сан-Марино – Азербайджан 0:1, Дания – Армения 1:0, Литва – Словения 2:2.

Лаллана!!! Казалось, закончилась уже встреча, но Лаллана прошивает-таки Козачика – 0:1!

Литовцы же пока ведут против Словении – 2:0.

К тому же, горячо в игре Казахстана и Польши. В самом начале второго тайма казахи отквитали два мяча и счет уже равный!

Шкртел получает вторую желтую! Остается в меньшинстве Словакия.

Начинается второй тайм в Трнаве. Кстати, азербайджанцы в самом конце первого тайма забили-таки в Сан-Марино и ведут 0:1.

Перерыв в игре Словакия – Англия. 0:0 пока, надеемся на голы во втором тайме.

Левандовски реализовал пенальти. 0:2 в игре Казахстана и Польши.

Капустка забил за Польшу, Эриксен – за Данию.

Открыт счет сразу в двух матчах: Польша вышла вперед в Казахстане, а Дания повела против Армении – 1:0.

Началась игра в Трнаве! Поехали.

Кроме Словакии и Англии, в 19:00 стартуют следующие поединки: Казахстан – Польша, Сан-Марино – Азербайджан, Дания – Армения и Литва – Словения.

Словакия сегодня сыграет в следующем составе: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Мак, Грегуш, Печовски, Гамшик Швенто, Дюриш.

Один из самых интересных матчей начнется в 19:00: Словакия принимает на своем поле сборную Англию. Это будет дебютная официальная игра для Сэма Эллардайса. Сегодня мы уже писали о том, как стартовали со сборной «трех львов» другие наставники, а теперь предлагаем вам стартовый состав, который определил Биг Сэм на свою первую игру.