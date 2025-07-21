Названа причина задержки трансфер Карраскаля из «Динамо» в «Фламенго»

«Динамо» в последний момент в ходе переговоров внесло изменения в условия трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля в «Фламенго». Из-за этого осуществление сделки было отложено.
Колумбиец должен был прибыть в Рио‑де‑Жанейро в воскресенье, однако теперь приезд футболиста перенесен. Сейчас клубы обсуждают заключительные детали перехода, в том числе банковские гарантии.
Сообщается, что «Фламенго» заплатит за Карраскаля 12 миллионов евро двумя траншами. Игрок подпишет с бразильским клубом контракт на 4 года.
- В прошлом сезоне 27-летний колумбиец провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач. Он пропустил матч 1-го тура с «Балтикой» в новом сезоне РПЛ.
- Контракт Карраскаля с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: Coluna do Fla