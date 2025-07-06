Стало известно, как Карраскаль извинился перед «Динамо» за опоздание из отпуска

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль извинился за опоздание из отпуска.

– Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?

– Он извинился.

– По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.

– Да? Я не знаю.

– Что он сказал команде?

– На испанском что-то прорычал.