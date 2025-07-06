Стало известно, как Карраскаль извинился перед «Динамо» за опоздание из отпуска

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль извинился за опоздание из отпуска.
– Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?
– Он извинился.
– По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.
– Да? Я не знаю.
– Что он сказал команде?
– На испанском что-то прорычал.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 7 миллионов евро.
- Колумбиец в «Динамо» с августа 2023 года.
- Его статистика: 64 матча, 9 голов, 12 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»