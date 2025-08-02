Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба

Атакующий полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль все ближе к переходу во «Фламенго».

«Карраскаль успешно прошел медосмотр для нашего клуба, сейчас он находится в Рио.

Мы ждем документы из «Динамо», без которых ничего не можем сделать.

Как только российский клуб пришлет все необходимые документы, о переходе Карраскаля будет объявлено официально», – сообщил директор по коммуникациям бразильского клуба Родриго Пайва.