Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба

Атакующий полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль все ближе к переходу во «Фламенго».
«Карраскаль успешно прошел медосмотр для нашего клуба, сейчас он находится в Рио.
Мы ждем документы из «Динамо», без которых ничего не можем сделать.
Как только российский клуб пришлет все необходимые документы, о переходе Карраскаля будет объявлено официально», – сообщил директор по коммуникациям бразильского клуба Родриго Пайва.
- Сообщалось, что «Фламенго» заплатит за трансфер около 12 миллионов евро
- Колумбиец в «Динамо» с августа 2023 года.
- Его статистика: 64 матча, 9 голов, 12 ассистов.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 7 миллионов евро.
Источник: Sport24