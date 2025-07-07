В «Динамо» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб не устроило предложение «Фламенго» о покупке Хорхе Карраскаля.

– По Карраскалю вы уже опровергли, он вышел на поле в Братском кубке. История с его возможным переходом завершена?

– Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал. Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне.