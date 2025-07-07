В «Динамо» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб не устроило предложение «Фламенго» о покупке Хорхе Карраскаля.
– По Карраскалю вы уже опровергли, он вышел на поле в Братском кубке. История с его возможным переходом завершена?
– Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал. Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне.
- В прошлом сезоне 27-летний Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Динамо» требует за полузащитника от «Фламенго» 12,5 миллиона евро одним траншем.
Источник: «Матч ТВ»