Карраскаля уличили в воровстве в ГУМе

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал комичную историю про экс-полузащитника ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаля.

«После командного мероприятия в Доме «Динамо» в ГУМе пропала кофемашина. Кто мог взять? Кому она нужна, когда заработки футболиста позволяют магазин бытовой техники открыть. Обратились к камерам наблюдения. Оказалось, что Карраскаль взял. Попил кофе, когда все ушли, подошeл–посмотрел, взял с собой в автобус и был таков.

Позвонили на базу клуба, мол, пусть вернeт. Хорхе мебелью прикинулся: «Думал, всe для нас. Она понравилась, вот и забрал», – сказано в телеграм-канале Рабинера.