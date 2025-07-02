Стало известно, почему «Динамо» пока не продало Карраскаля в «Фламенго»

«Динамо» не устраивает предложение «Фламенго» по колумбийскому полузщитнику Хорхе Карраскалю. Речь не о сумме компенсации за трансфер игрока, а о порядке и сроке выплат.
Сообщается, что на фоне кейсов полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела и экс-хавбека ЦСКА Николы Влашича в российском клубе настаивают на быстрых сроках оплаты. Переговоры встали на паузу, но могут возобновиться, если «Фламенго» примет условия «Динамо».
- Ранее «Динамо» оштрафовало 27-летнего колумбийца за то, что он вовремя не приехал на сбор команды.
- В прошлом сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru