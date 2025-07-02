Стало известно, почему «Динамо» пока не продало Карраскаля в «Фламенго»

«Динамо» не устраивает предложение «Фламенго» по колумбийскому полузщитнику Хорхе Карраскалю. Речь не о сумме компенсации за трансфер игрока, а о порядке и сроке выплат.

Сообщается, что на фоне кейсов полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела и экс-хавбека ЦСКА Николы Влашича в российском клубе настаивают на быстрых сроках оплаты. Переговоры встали на паузу, но могут возобновиться, если «Фламенго» примет условия «Динамо».