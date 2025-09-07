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Жубал: «В матче с ЦСКА судья был против «Краснодара»

7 сентября 2025, 09:45
1

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Что произошло в эпизоде между Джоном Кордобой и Мойзесом?

– Не думаю, что что-то произошло, и Мойзес потом вернулся на поле, воспользовавшись ситуацией. Я не знаю, почему Джон получил красную карточку.

– Это справедливое решение?

– Абсолютно нет, потому что с ним ничего не случилось. Я был рядом, и судья, опять же, думаю, был против нас, потому что ничего не сделал.

  • Кордоба пропустит ближайший матч РПЛ.
  • «Краснодар» лидирует в таблице.
  • Жубал пришел летом из «Осера».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Жубал
Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1757254487
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД все судьи с ЛЕВНИКОВым подарили чемпионство КРАСНОДАРУ...почему не жалуйтесь ??? позорище РФС....СНЯТЬ ЛИМИТ КАК В ЕВРОПЕ тогда будет конкуренция у россиян
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