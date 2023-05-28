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€ 2 млн
Жубал - новости
Краснодар
29 августа 1993 (31)
#5 | Защитник
190 см
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Фото
«Краснодар» объявил о первом трансфере после чемпионства
28 мая
23
Агенты Жубала прокомментировали возможный трансфер в «Краснодар»
27 мая
Фото
Капитан «Осера» посетит матч с «Динамо» перед подписанием контракта с «Краснодаром»
24 мая
4
Главные новости
Реакция Мостового на арест Промеса
21:58
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Брат Лички прояснил будущее Марцела: «Три клуба из России заинтересованы в подписании контракта»
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«Пари НН» отказался от Осинькина и переключился на тренера-легионера
21:32
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Арестован еще один бывший топ-легионер РПЛ
21:19
1
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«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко
20:34
11
Стала известна дальнейшая судьба Промеса
20:09
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Промеса вернули под стражу в Дубае
19:59
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Фото
Эксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо»
19:55
9
«Зенит» сделал предложение по экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Шахтера»
19:18
50
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