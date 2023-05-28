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€ 2 млн

Жубал - новости

Краснодар
29 августа 1993 (31)
#5 | Защитник
190 см
Бразилия
Статистика
Новости
Фото «Краснодар» объявил о первом трансфере после чемпионства
28 мая
23
Агенты Жубала прокомментировали возможный трансфер в «Краснодар»
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24 мая
4
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ФотоЭксклюзивные кадры с презентации Карпина в «Динамо»
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