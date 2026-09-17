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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Жубал
Статистика
€ 1,50 млн
Жубал - статистика
Краснодар
29 августа 1993 (33)
#5 | Защитник
190 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
1' - 90'
19'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
63' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
46' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
1' - 38'
28'
38'
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