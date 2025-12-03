Агенты защитника «Краснодара» высказались о его возможном уходе

В агентстве Left Sports, которое ведeт дела защитника «Краснодара» Жубала, высказались о его возможном уходе из команды.

Сообщалось, что игроком интересуются клубы из Бразилии и Японии.

«Интерес есть, но Жубал – игрок «Краснодара», – сказали в агентстве.

Жубал перешел в «Краснодар» летом этого года из «Осера» на правах свободного агента.

32-летний бразилец провел за «быков» в этом сезоне 10 матчей, забил 1 гол.