Агенты защитника «Краснодара» высказались о его возможном уходе

В агентстве Left Sports, которое ведeт дела защитника «Краснодара» Жубала, высказались о его возможном уходе из команды.
Сообщалось, что игроком интересуются клубы из Бразилии и Японии.
«Интерес есть, но Жубал – игрок «Краснодара», – сказали в агентстве.
Жубал перешел в «Краснодар» летом этого года из «Осера» на правах свободного агента.
32-летний бразилец провел за «быков» в этом сезоне 10 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.
- Срок контракта Жубала с «Краснодаром» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»