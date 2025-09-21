В «Краснодаре» пожаловались на судейство Карасева в матче с «Зенитом»

Защитника «Краснодара» Жубала не устроила работа судьи Сергея Карасева на матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Мне кажется, что достаточно хорошо провели первый тайм, но судья, конечно, усложнял нам игру.

Мне кажется, что некоторые нарушения, которых не было, – за них дали желтые карточки. Мое первое нарушение, за него так же была показана желтая карточка», – сказал Жубал.