Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»

Игрок «Краснодара» Жубал не согласен с назначением пенальти в ворота его команды в домашнем матче второго тура РПЛ против «Факела» (3:2).
«Я смотрел эпизод с пенальти и не понимаю почему этот пенальти был поставлен. Это было неправильно.
Я прыгал, хотел сыграть головой в мяч, и там было буквально небольшое касание рукой со стороны соперника.
В итоге даже игроки «Факела» не поняли, что происходит. Там ещe поставили ВАР с определeнного угла, и было будто бы видно, что это пенальти.
Даже игрок, который упал вместе со мной, не видел, не понимал, что происходит до самого последнего момента», – сказал Жубал.
- Эпизод произошел на 50-й минуте.
- Аксель Гнапи не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Станислав Агкацев.
- Жубалу за нарушение правил дали желтую карточку.
- Матч судил Станислав Матвеев.
Источник: Metaratings