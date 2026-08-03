Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»

Игрок «Краснодара» Жубал не согласен с назначением пенальти в ворота его команды в домашнем матче второго тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Я смотрел эпизод с пенальти и не понимаю почему этот пенальти был поставлен. Это было неправильно.

Я прыгал, хотел сыграть головой в мяч, и там было буквально небольшое касание рукой со стороны соперника.

В итоге даже игроки «Факела» не поняли, что происходит. Там ещe поставили ВАР с определeнного угла, и было будто бы видно, что это пенальти.

Даже игрок, который упал вместе со мной, не видел, не понимал, что происходит до самого последнего момента», – сказал Жубал.