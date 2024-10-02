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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 02 октября 2024
Ахмат
02.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
19'
Н. Гандри
45+4'
С. Ковачев
82'
А. Талаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Краснодар
ГОЛ! 3:0!
А. Талаль
82'
77'
Красная карточка
Д. Кордоба
Замена
М. Луна Диале
️️️️
С. Ковачев
67'
Замена
А. Жиров
️️️️
В. Камилов
63'
61'
Замена
К. Ленини
️️️️
Н. Кривцов
61'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Л. Оласа
61'
Замена
В. Са
️️️️
Д. Козлов
61'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
В. Камилов
50'
Замена
М. Шатара
️️️️
Н. Гандри
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Ковачев
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Н. Кривцов
43'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Исмаэл
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гандри
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-1-5-1
1
Опарин
36
Ловат
75
Гандри
4
Ибишев
24
Диванович
0
Швец
47
Уткин
11
Исмаэл
14
Талаль
18
Камилов
10
Ковачев
4-1-3-2
99
Дюпин
20
Гонсалес
31
Кайо
4
Арутюнян
15
Оласа
15
Кастаньо
99
Кобнан
18
Козлов
88
Кривцов
6
Олусегун
90
Смолов
18
Камилов
2
Жиров
2
Жиров
18
Камилов
75
Гандри
3
Шатара
3
Шатара
75
Гандри
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
15
Оласа
8
Сперцян
8
Сперцян
15
Оласа
18
Козлов
27
Са
27
Са
18
Козлов
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
72
Яхья Магомедов
ВР
53
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
53
Дарко Тодорович
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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