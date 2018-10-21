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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 21 октября 2018
Краснодар
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
60'
Исмаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
88'
Замена
З. Плиев
️️️️
Родолфо
87'
Желтая карточка
Е. Городов
Желтая карточка
М. Перейра
80'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
В. Классон
72'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ари
72'
69'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
Ю. Газинский
67'
Замена
М. Перейра
️️️️
У. Спайич
65'
61'
Желтая карточка
Исмаэл
60'
ГОЛ! 0:1!
Исмаэл
Пас отдал
М. Гащенков
Желтая карточка
У. Спайич
47'
42'
Желтая карточка
А. Семенов
37'
Желтая карточка
М. Гащенков
36'
Желтая карточка
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-2-2-1-2
88
Синицын
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
49
Шишкин
18
Газинский
99
Куэва
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
3-3-3-1
1
Городов
4
Анхель
5
Мохаммади
2
Родолфо
40
Уциев
8
Думбия
13
Семенов
11
Исмаэл
19
Иванов
77
Гащенков
11
Мбенг
25
Спайич
10
Перейра
10
Перейра
25
Спайич
7
Классон
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Классон
39
Ари
93
Сулейманов
93
Сулейманов
39
Ари
11
Мбенг
7
Бериша
7
Бериша
11
Мбенг
2
Родолфо
3
Плиев
3
Плиев
2
Родолфо
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Олег Фоменко
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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