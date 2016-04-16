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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Краснодар
Ахмат - Краснодар: обзор матча 16 апреля 2016
Ахмат
16.04.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
43'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Краснодар
Замена
Родолфо
️️️️
Д. Кузяев
85'
83'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ари
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Мохаммади
82'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Ф. Пирис
69'
43'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
34'
Замена
Ари
️️️️
В. Подберезкин
33'
Травма
В. Подберезкин
16'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
13'
Травма
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
31
Рыбус
13
Семенов
3
Плиев
5
Мохаммади
21
Адилсон
14
Айссати
14
Кузяев
22
Пирис
19
Иванов
95
Митришев
4-2-3-1
33
Крицюк
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
10
Ахмедов
77
Каборе
92
Подберезкин
10
Мамаев
10
Перейра
90
Смолов
14
Кузяев
2
Родолфо
2
Родолфо
14
Кузяев
22
Пирис
37
Грозав
37
Грозав
22
Пирис
5
Мохаммади
10
Лебеденко
10
Лебеденко
5
Мохаммади
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
Ари
18
Газинский
18
Газинский
Ари
92
Подберезкин
39
Ари
39
Ари
92
Подберезкин
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Ахмат - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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