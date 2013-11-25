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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 25 ноября 2013
Краснодар
25.11.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
35'
Вандерсон
64'
П. Мамаев
74'
Вандерсон
37'
О. Иванов
66'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Вандерсон
90'
+1
84'
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Лебеденко
76'
Желтая карточка
Аилтон
ГОЛ! 3:2!
Вандерсон
Пас отдал
М. Перейра
74'
Замена
Исаэль
️️️️
М. Пиццелли
72'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
П. Мамаев
71'
66'
ГОЛ! 2:2!
О. Иванов
ГОЛ! 2:1!
П. Мамаев
Пас отдал
Вандерсон
64'
59'
Замена
Кану
️️️️
Ж. Бокила
45'
Желтая карточка
А. Феррейра
Желтая карточка
Вандерсон
44'
37'
ГОЛ! 1:1!
О. Иванов
Пас отдал
Маурисио
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
П. Мамаев
35'
4'
Желтая карточка
Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
18
Жереми Бокила
АП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Исаэль
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-4-1-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Гранквист
13
Марков
10
Мамаев
9
Пиццелли
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
3-3-1-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
24
Коморовски
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
31
Рыбус
19
Иванов
18
Бокила
10
Лебеденко
9
Аилтон
9
Пиццелли
88
Исаэль
88
Исаэль
9
Пиццелли
10
Мамаев
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Мамаев
14
Вандерсон
22
Гоу
22
Гоу
14
Вандерсон
18
Бокила
10
Кану
10
Кану
18
Бокила
10
Лебеденко
95
Митришев
95
Митришев
10
Лебеденко
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
88
Руслан Болов
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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