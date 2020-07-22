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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 22 июля 2020
Краснодар
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
43'
М. Берг
54'
Р. Кабелла
58'
Вандерсон
62'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
82'
Желтая карточка
А. Адамов
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Вандерсон
79'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Уткин
79'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Кайо
72'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Берг
72'
71'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Е. Харин
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Кабелла
66'
64'
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 4:0!
М. Берг
Пас отдал
Ю. Газинский
62'
59'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Б. Бериша
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
М. Берг
58'
56'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Понсе
ГОЛ! 2:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Берг
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
Д. Уткин
43'
24'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
Вандерсон
20'
7'
Желтая карточка
Е. Харин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-3-1-2
16
Адамов
2
Рамирес
31
Кайо
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
5
Кабелла
33
Берг
94
Вандерсон
4-3-2-1
42
Мелихов
95
Адамов
13
Семенов
0
Швец
8
Богосавац
11
Исмаэл
19
Иванов
21
Роши
7
Бериша
59
Харин
9
Понсе
47
Уткин
90
Кутовой
90
Кутовой
47
Уткин
94
Вандерсон
15
Мацукатов
15
Мацукатов
94
Вандерсон
31
Кайо
28
Сорокин
28
Сорокин
31
Кайо
5
Кабелла
99
Фернандеш
99
Фернандеш
5
Кабелла
33
Берг
93
Сулейманов
93
Сулейманов
33
Берг
7
Бериша
88
Глушаков
88
Глушаков
7
Бериша
59
Харин
10
Кадыров
10
Кадыров
59
Харин
9
Понсе
98
Ильин
98
Ильин
9
Понсе
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
23
Николай Бочко
ПЗ
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
23
Николай Бочко
ПЗ
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
1
Евгений Городов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
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